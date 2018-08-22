Бледанс и Летучая удивили странной одеждой на премьере триллера о Гоголе

Пришли посмотреть новую киноленту Анастасия Задорожняя, Татьяна Лазарева, Павел Деревянко, Ирина Старшенбаум и иные российские знаменитости.

Некоторые звезды, пожелавшие увидеть премьерный показ фильма «Гоголь. Страшная месть», удивили публику своими довольно странными нарядами. Ведущая Елена Летучая предстала перед общественностью в черных шортах и темной футболке с серым принтом. Ее ноги украшали туфли-лодочки, волосы экс-ведущая «Ревизорро» убрала в высокий пучок, не став использовать яркий мейкап. Летучая хотела придать своему виду фактор эффектности, но немного прогадала.

Тем не менее, зрители нашли и плюсы во внешности Елены. Недавно она вернулась с отдыха на Мальдивах, где сделала ряд фото в купальнике, посмотрев которые, фанаты знаменитости посчитали, что та сильно похудела и стала изящнее.

Слегка расстроили гостей мероприятия Ирина Безрукова и Эвелина Бледанс. Экс-жена Сергея Безрукова надела цветастое платье ниже колен с длинными рукавами и странными лентами на груди. Больше запомнилась Бледанс благодаря халату с голубыми узорами и перьями на рукавах.

Никита Готский