47-летняя Клаудия Шиффер показала красивую фигуру в красном бикини

Модель, надев красный купальник, поедала мороженое и любовалась восхищающими взгляд пейзажами в солнцезащитных очках.

Клаудия Шиффер сейчас отдыхает в Ривьере, где вездесущие папарацци и запечатлели ее катающейся на яхте. Прославилась она в 90-х, но ее имя по-прежнему громко звучит в мире шоу-бизнеса. В частности, 47-летняя модель следит за своей внешностью, а ее фигура ничуть не хуже тела 20-летней девушки. К тому же, не стоит забывать, что Клаудия воспитывает троих детей: дочерей Клементину и Косиму, а также сына Каспара, рожденных от брака с режиссером Мэтью Воном.

Шиффер впервые заметили в 17 лет в клубе Дюссельдорфа. Она работала со многими агентствами, а ныне признается, что в настоящее время работать супермоделью крайне нелегко, так как сменились темпы и требования.

Никита Готский