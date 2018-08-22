«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

От Редактора

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

Сюжеты:

В США появился супермаркет из легендарных «Симпсонов» Елена Степаненко язвила насчет «сволочей-мужчин» на концерте в Ялте Помощник Google будет рассказывать пользователям только хорошие новости Барановская залезла на Галкина: Нагиев показал кадры со съёмок Первого канала У Илона Маска появилась личная страница в «Одноклассниках» Учёные выяснили, что в секунду человек фокусируется на 4 вещах На «Пусть говорят» обсудят развод Петросяна и Степаненко «Принимай меня»: Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников Это всегда объединяет: Путин рассказал о своей связи с мужем Карин Кнайсль Никаких 50/50: В Сети ополчились против Елены Степаненко СМИ: Ирена Понарошку снова беременна Россияне собирали триколор из сигарет, трусов, носков и пробирок
| | 47-летняя Клаудия Шиффер показала красивую фигуру в красном бикини

47-летняя Клаудия Шиффер показала красивую фигуру в красном бикини

Сегодня, 21:00

Модель, надев красный купальник, поедала мороженое и любовалась восхищающими взгляд пейзажами в солнцезащитных очках.

Клаудия Шиффер сейчас отдыхает в Ривьере, где вездесущие папарацци и запечатлели ее катающейся на яхте. Прославилась она в 90-х, но ее имя по-прежнему громко звучит в мире шоу-бизнеса. В частности, 47-летняя модель следит за своей внешностью, а ее фигура ничуть не хуже тела 20-летней девушки. К тому же, не стоит забывать, что Клаудия воспитывает троих детей: дочерей Клементину и Косиму, а также сына Каспара, рожденных от брака с режиссером Мэтью Воном.

Шиффер впервые заметили в 17 лет в клубе Дюссельдорфа. Она работала со многими агентствами, а ныне признается, что в настоящее время работать супермоделью крайне нелегко, так как сменились темпы и требования.


Никита Готский
Новости по теме
Лучшая диета: Многодетная мать похудела на 60 кг, отказавшись от одного продукта
Лучшая диета: Многодетная мать похудела на 60 кг, отказавшись от одного продукта

Жительница Бразилии Клаудия Каттани, мать троих детей, смогла похудеть на 60 килограммов, отказавшись всего от одного продукта. Чтобы не стыдиться себя, а…

44-летняя Хайди Клум уединилась с молодым любовником-гитаристом из Tokio Hotel
44-летняя Хайди Клум уединилась с молодым любовником-гитаристом из Tokio Hotel

 Телеведущая и модель из Германии открыто демонстрирует свои отношения с 28-летним музыкантом Томом Каулитцом. Папарацци сделали несколько откровенных фото…

Анна Седокова показала купальник «мечты» и заговорила еще об одном ребенке
Анна Седокова показала купальник «мечты» и заговорила еще об одном ребенке

Мать троих детей Анна Седокова с подачи 6-летней дочери Моники задумалась еще об одном ребенке и нашла купальник «мечты». Об этом артистка рассказала…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости