Вы умеете читать? Бузова рассмешила Сеть фотографией с книгой

Среди пользователей давно укрепилось мнение, что Ольга недалекая хоть и симпатичная женщина с амбициями бизнес-леди. А тут такая неожиданность: певица буквально прикипела глазами к печатному тексту. И книга явно не о Колобке.

Оказалось, что Ольга снова занялась рекламой: теперь теледива предлагает приобрести книгу ее знакомого Дмитрия Портнягина и выиграть целый миллион рублей. Необходимо соблюсти три условия: подписаться на страницу автора, выложить фото с книгой и в комментарии написать пять выводов, сделанных после ее прочтения.

И тут фолловеры не знали, что и думать: книга вроде не вверх ногами, лицо у певицы вдумчивое, и все вроде сходится, но, как говорят бухгалтеры, ребеночек не наш. «Вы умеете читать?», - удивились некоторые подписчики. «Не смешите меня – это позерство. Кто так книгу держит? Перекосилась вся...», - отозвались хейтеры. «Знаем мы этого автора, такой же гигант мысли, как и сама Бузильда», - раскритиковали уже самого писателя. «Бузова… Читает.. Опа! Не верю», - заявили они, посмеиваясь над фотографией с книгой.

Остальные прямо заявили, что разочарованы: «Рестораны, криптовалюта, а теперь коучинг и реклама? Неужели деньги для Вас действительно не пахнут. Отписываюсь от Вас - разочарована», - написала одна из подписчиц теледивы. Тем не менее, многим Ольга понравилась. Ее назвали интеллигентной и красивой. С ними согласились 43 тысячи фанатов, поставивших под снимком лайки.

Дарья Светозарова