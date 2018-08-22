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| | Елена Степаненко язвила насчет «сволочей-мужчин» на концерте в Ялте

Елена Степаненко язвила насчет «сволочей-мужчин» на концерте в Ялте

Сегодня, 20:36

Почти ставшая незамужней юмористка выступила с номером в Ялте на тему «Мужчины и женщины», где поязвила на тему семейных отношений.

Для Елены Степаненко, «мужчина – это две руки и две ноги, а посередине – сволочь». Такие и подобные шутки она высказывала во время выступления в Крыму, напоминая зрителям о семейной драме между ней и Евгением Петросяном. Публика смеялась над шутками Степаненко, а некоторые из фанатов интересовались у нее, когда наконец-то можно будет увидеть дуэт с бывшим мужем.

Помимо этого, Степаненко ярко исполнила монолог о важности ссор и скандалов для счастливых супругов. При этом, она не забыла упомянуть своих коллег, намекая на шоу «Давай поженимся», ведущая которого Лариса Гузеева, рекомендующая правильно выбирать мужа, уже в третий раз замужем, но рассказывающая, как правильно выбирать пару.

После выступления артистка быстро покинула сцену, не приняв даже конфет от фанатов. Также не было совместных снимков с поклонниками и автографов.


Никита Готский
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