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| | Осторожно, Шепарды к учебе готовы! Звезда «Вероники Марс» отправила в школу старшую дочь

Осторожно, Шепарды к учебе готовы! Звезда «Вероники Марс» отправила в школу старшую дочь

Сегодня, 20:25

Популярная американская актриса Кристен Белл предупреждает: ее первенец Линкольн станет для учителей настоящим кошмаром, но очень милым.

В своем Instagram звезда «Вероники Марс» опубликовала трогательное семейное фото. Посередине – малышка Линкольн с огромным рюкзаком, а заботливые родители держат маленькую школьницу за руку. Стоит отметить, что в США дети начинают учиться в пять лет. Младшая сестренка Линкольн – Дельта – собирается в школу уже на будущий год.

«Осторожно, Шепарды к школе готовы», - предупреждает Кристен своих фолловеров. Однако интернет-пользователей новой первоклашкой не напугать. Они сразу стали придирчиво оценивать фотографию. Несмотря на то, что Линкольн уже пять лет, актриса и ее супруг Дэкс Шепард не хотят демонстрировать лица детей. Поэтому и сфотографировались со спины.

В остальном, они выглядели как обычные американцы. Дэкса пользователи даже раскритиковали за его неизменный комбинезон: «Дэкс как всегда, нацепил комбинезон. Хоть бы в такой день постарался. А вот Кристен очаровашка. Стильная красотка. А правда будет продолжение «Вероники»? Так хочется снова увидеть тебя в этой роли…», - заявили некоторые юзеры в комментариях.

А другие не стали судить родителей строго. Наоборот, им показалось, что спины актеров немного грустные – кроха Линкольн уже доросла до школы. «У вас даже спины грустят. Дети растут так быстро. Моя дочь уже через две недели в детский сад идет – реву…», - поделилась своими переживаниями фанатка актрисы. «Этот снимок пронизан любовью, как хорошо и легко на душе от него. Счастья вам, Беллы-Шепарды!», - пожелали знаменитостям их преданные поклонники. Лишь за минуту фото получило 120 тысяч лайков.

Кристен Белл известна в Голливуде, как одна из самых «сумасшедших» матерей. Ее мама Лорелея Белл после развода с отцом больше не вышла замуж и всю себя посвятила дочери. Теперь актриса и сама опекает малышек без меры, но рядом есть Дэкс, который умеет вовремя остановить возлюбленную.


Дарья Светозарова
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