«Макаки» и проститутки: Хэйтер оскорбил Бузову и других звезд в мультике

Анонимный аниматор создал ролик, в котором грубо унижает сторонников искусственной красоты.

Анонимный хэйтер-аниматор под псевдонимом «Кузьма Правдоруб» оскорбил Ольгу Бузову и многих других звезд в мультике, собравшем более 2 млн просмотров в социальной сети «ВКонтакте» на сегодняшний день. Анимация в этом видео больше напоминает дергающееся слайд-шоу, но куда более неприятен его смыл, ведь автор в стихотворной форме сообщает, что такие звезды как Ольга Бузова, Ким Кардашьян и Ксения Собчак «макаки» и проститутки.

«Макака думала, что краше всех и всех милей, но что-то все-таки не нравилось ей», - начинает автор, показывая анимационного персонажа, напоминающего Ксению Собчак. Продолжается видео показом персонажа Ольги Бузовой, сидящей на корточках с микрофоном, к которой некий человечек тянет цветок в вазочке: «Сейчас вложу в себя я пару сотен тысяч, и будет обезьяна за****». Автор подчеркивает, что естественная красота у многих показанных им в ролике отсутствует, из-за чего им приходится «ломать скулы, менять нос», «губищи увеличить и надуть» или же ударить по губам лопатой, «чтобы не было им ни конца, ни края».

Сторонницы искусственной красоты и пластических операций делают их, по мнению Кузьмы Правдоруба, чтобы стать похожими на резиновых секс-кукол. К тому же, откровенные фотосессии для соцсетей необходимы «макакам» для рекламы своих эскорт-услуг, а подписчики подписываются на своих кумиров за их ягодицы и «буфера», а не творчество или что-либо еще.

Хоть перед началом видео есть предупреждение о том, что видео содержит нецензурную лексику и не стремится кого-либо задеть, зрители оценили ролик неоднозначно. Кто-то согласился с продажностью и позерством современных звезд, а кто-то считает ненормальным вмешиваться в чужую личную жизнь, а не следить за своей. Комментаторы предположили, что автор хочет просто «примазаться» к чужой популярности, так как завидует их богатой жизни и востребованности. Другие пользователи назвали ролик «сатирой» и сравнили с произведениями поэта Крылова по типу «Макака и очки».

Ранее этот аниматор призывал расправиться с «русофобами» вроде Андрея Макаревича, Алексея Венедиктова, Михаила Ефремова.