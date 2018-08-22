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| | Барановская залезла на Галкина: Нагиев показал кадры со съёмок Первого канала

Барановская залезла на Галкина: Нагиев показал кадры со съёмок Первого канала

Сегодня, 19:59

В честь 1 сентября ведущие главного федерального телеканала подготовили для школьников тематическое видео, кадры со съёмок которого уже раскритиковали взрослые россияне.

Ролик показал на своей странице в социальной сети Дмитрий Нагиев. С шариками с логотипом Первого канала и нарядные некогда школьники готовились поздравить детвору с Днём знаний. Но 1 сентября никогда не проходит без девочки с колокольчиком, провозглашающей начало нового учебного года. Таковой выступила Юлия Барановская, которая залезла на плечи Максима Галкина.

Ведущая «Мужское/Женское» была одета в длинное голубое платье и изо всех сил старалась не упасть с крепкого плеча коллеги. Пользователи Сети принялись писать издёвки, обращённые к Галкину, и предупредили, чтобы тот не опаздывал на ужин, ведь после такого «скандального» видео Алла Пугачёва захочет с ним серьёзно поговорить.

Также за спинами Дмитрия Нагиева и Максима Галкина можно рассмотреть весь бомонд Первого канала. Среди узнаваемых лиц были Елена Летучая, Дмитрий Шепелев, Леонид Якубович и другие звёзды главного канала России.


Елизавета Трюфель
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