В Ялте Цой и Киркоров стали «родителями» зубастой Аниты Филипповны

В Крыму знаменитостям посчастливилось стать родными для настоящего нильского крокодила. Певица получила в подарок хищную рептилию и поделилась впечатлениями в Instagram.

В Ялте исполнительнице Аните Цой подарили крокодилиху. Новость о презенте звезда поспешила рассказать своим подписчикам. Анита написала, что настоящая семья животного – нильские аллигаторы.

Певица написала, что они вместе с Киркоровым стали «родителями» для зубастой Аниты Филипповны. Дело в том, что Филипп Киркоров два года назад наблюдал рождение десятков детенышей этих хищных рептилий в ялтинском крокодилляриуме, и поэтому одному из аллигаторов дали звездное отчество.

Анита Цой разместила в микроблоге ролик, где она позирует с Анитой Филипповной и кормит ее зубастую маму курицей.

Исполнительница заметила, что ее питомец очень скоро вырастет до 9 метров в длину.

Татьяна Преображенская