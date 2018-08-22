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| | В Ялте Цой и Киркоров стали «родителями» зубастой Аниты Филипповны

В Ялте Цой и Киркоров стали «родителями» зубастой Аниты Филипповны

Сегодня, 19:56

В Крыму знаменитостям посчастливилось стать родными для настоящего нильского крокодила. Певица получила в подарок хищную рептилию и поделилась впечатлениями в Instagram.

В Ялте исполнительнице Аните Цой подарили крокодилиху. Новость о презенте звезда поспешила рассказать своим подписчикам. Анита написала, что настоящая семья животного – нильские аллигаторы.

Певица написала, что они вместе с Киркоровым стали «родителями» для зубастой Аниты Филипповны. Дело в том, что Филипп Киркоров два года назад наблюдал рождение десятков детенышей этих хищных рептилий в ялтинском крокодилляриуме, и поэтому одному из аллигаторов дали звездное отчество.

Анита Цой разместила в микроблоге ролик, где она позирует с Анитой Филипповной и кормит ее зубастую маму курицей.

 Исполнительница заметила, что ее питомец очень скоро вырастет до 9 метров в длину.


Татьяна Преображенская
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