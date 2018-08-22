«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

От Редактора

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

Сюжеты:

В США появился супермаркет из легендарных «Симпсонов» Елена Степаненко язвила насчет «сволочей-мужчин» на концерте в Ялте Помощник Google будет рассказывать пользователям только хорошие новости Барановская залезла на Галкина: Нагиев показал кадры со съёмок Первого канала У Илона Маска появилась личная страница в «Одноклассниках» Учёные выяснили, что в секунду человек фокусируется на 4 вещах На «Пусть говорят» обсудят развод Петросяна и Степаненко «Принимай меня»: Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников Это всегда объединяет: Путин рассказал о своей связи с мужем Карин Кнайсль Никаких 50/50: В Сети ополчились против Елены Степаненко СМИ: Ирена Понарошку снова беременна Россияне собирали триколор из сигарет, трусов, носков и пробирок
| | Животик девочковый: Умиленные поклонники предсказали пол будущего ребенка Нюши

Животик девочковый: Умиленные поклонники предсказали пол будущего ребенка Нюши

Сегодня, 19:49

Певица отмечает День Флага Российской Федерации уютными посиделками за чашечкой чая и делится этим кадром в Instagram. Вот только юзерам совсем не до официоза: все их внимание обращено на животик беременной звезды.

«Какая красавица, тьфу-тьфу на тебя! Милота неописуемая», - сразу отозвались фанаты. - Когда рожать будешь? Так не терпится уже…». А Нюша хранит упорное молчание. В беседу не вступает, только смотрит на фотографии куда-то в сторону. «Взгляд такой одухотворенный, материнский уже, заявили подписчики. – Видать скоро малыш появится».

Далее начались догадки на тему того, кто же все-таки родится у певицы: мальчик или девочка. «Такая красотка заслуживает улучшенную копию. Девочка будет», - уверены одни фанаты. «Да, и животик девочковый. Точно дочь родит», - предсказали умиленные поклонники пол будущего ребенка певицы. «Не обязательно, я вот все время проходила с девчоночьим животом, а родила пацана. Муж был вне себя от радости, а то все бурчал: бабий батальон будет. Теперь вторым хожу. Пол не определяли – сюрприза хочу. Все кричат, что живот на пацана. Жду», - поделилась своей историей еще одна пользовательница.

«Да какая разница! Пацан, девка – любить будут обязательно! Главное здоровья, ей и малышу», - высказались представители лагеря нейтралов. «Очаровательное пузико», -подытожили все оставшиеся ораторы. За несколько минут беременный животик певицы заработал 15 тысяч лайков и почти сто «мимишных» комментариев.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Беременная Нюша снялась без одежды
Беременная Нюша снялась без одежды

Поклонники известной певицы Нюши подозревают, что она беременна. А недавно Нюша выставила в интернет обнаженное селфи, сделанное в постели.

«Мальчик будет!»: Беременная Анна Хилькевич похвасталась подросшим животиком
«Мальчик будет!»: Беременная Анна Хилькевич похвасталась подросшим животиком

В Сети предсказали пол будущего ребенка беременной Анны Хилькевич исходя из последней фотографии знаменитости. Поклонники утверждают, что известная актриса…

Пузанчик на отдыхе: Поклонники снова потеряли животик Нюши на фото в бикини
Пузанчик на отдыхе: Поклонники снова потеряли животик Нюши на фото в бикини

Певица, хоть и объявила официально о своей беременности, но свой животик постоянно скрывает от фан6атов. И даже фото Нюши в бикини мастерски скрыло будущего…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости