Животик девочковый: Умиленные поклонники предсказали пол будущего ребенка Нюши

Певица отмечает День Флага Российской Федерации уютными посиделками за чашечкой чая и делится этим кадром в Instagram. Вот только юзерам совсем не до официоза: все их внимание обращено на животик беременной звезды.

«Какая красавица, тьфу-тьфу на тебя! Милота неописуемая», - сразу отозвались фанаты. - Когда рожать будешь? Так не терпится уже…». А Нюша хранит упорное молчание. В беседу не вступает, только смотрит на фотографии куда-то в сторону. «Взгляд такой одухотворенный, материнский уже, заявили подписчики. – Видать скоро малыш появится».

Далее начались догадки на тему того, кто же все-таки родится у певицы: мальчик или девочка. «Такая красотка заслуживает улучшенную копию. Девочка будет», - уверены одни фанаты. «Да, и животик девочковый. Точно дочь родит», - предсказали умиленные поклонники пол будущего ребенка певицы. «Не обязательно, я вот все время проходила с девчоночьим животом, а родила пацана. Муж был вне себя от радости, а то все бурчал: бабий батальон будет. Теперь вторым хожу. Пол не определяли – сюрприза хочу. Все кричат, что живот на пацана. Жду», - поделилась своей историей еще одна пользовательница.

«Да какая разница! Пацан, девка – любить будут обязательно! Главное здоровья, ей и малышу», - высказались представители лагеря нейтралов. «Очаровательное пузико», -подытожили все оставшиеся ораторы. За несколько минут беременный животик певицы заработал 15 тысяч лайков и почти сто «мимишных» комментариев.

Дарья Светозарова