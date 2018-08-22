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| | «Еще один Джигарханян»: 63-летний брат Майкла Джексона собирается жениться на 23-летней модели

«Еще один Джигарханян»: 63-летний брат Майкла Джексона собирается жениться на 23-летней модели

Сегодня, 19:34

Джермейн Джексон объявил, что планирует узаконить отношения со своей возлюбленной Мадайей Веласкес. На данный момент пара занята предсвадебными приготовлениями.

Западные СМИ проинформировали, что 63-летний брат Майкла Джексона Джермейн готов связать себя узами брака в четвертый раз: он собирается жениться на 23-летней модели Мадайи Веласкес. Их роман начался вскоре после расставания Джермейна Джексона с его третьей женой Халиме Рашид, с которой он пробыл в браке 12 лет. Следует отметить, что у брата Майкла Джексона есть семеро детей: троих ему родила первая супруга модель Хезел Гордей, на которой он был женат 15 лет, двое сыновей появились в гражданском браке с телепродюсером Маргарет Малдонадо, и еще двое – от второй жены Алехандры Оазизы. Примечательно, что ее он увел у своего младшего брата Рэнди, но брак долго не продлился. На данный момент Джермейн Джексон и Малайя Веласкес заняты предсвадебными приготовлениями. Отмечается, что ни жениха, ни невесту 40-летняя разница в возрасте не смущает.

Российские пользователи уже прокомментировали ситуацию. Они сравнили ее с аналогичными в отечественном шоу-бизнесе: «Еще один Джигарханян», «Кончаловский и Высоцкая по-американски», «Ну он ниче так, белозубый, энергичный, подкаченный, богат...конечно шок, но не чета нашему Иван Иванычу».


Виктория Озерова
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