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| | Ведущие «Дом-2» жестко раскритиковали Александру Черно в прямом эфире

Ведущие «Дом-2» жестко раскритиковали Александру Черно в прямом эфире

Сегодня, 19:36

Прежде девушка считала, что к ней будут всегда только положительно относиться и во всем потакать, но оказалось, что в действительности все не так.

Ведущие «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина жестко высказались в адрес Александры Черно, посчитав, что та так и не дождется замужества от Иосифа Оганесяна. Многие участники телепроекта предполагают, что Александра и ее кавалер являются не настоящей парой, строящей отношения, а только проектной фикцией.

Услышав такую критику, Черно не сдержала слезы и расплакалась в прямом эфире. Она могла бы закатить истерику и убежать с площадки, но так на это и не решилась. Фанаты уверены, что девушка продолжит «сидеть в девках», так как никакой нормальный человек не решится связать с ней себя брачными узами. Александре давали возможность поумнеть и прихорошиться, но она так и не воспользовалась ею.


Никита Готский
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