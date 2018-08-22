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| | В Сети появился откровенный снимок Азии Ардженто и ее несовершеннолетнего любовника

В Сети появился откровенный снимок Азии Ардженто и ее несовершеннолетнего любовника

Сегодня, 19:28

Когда актриса уединилась с возлюбленным, ей было 37 лет, а ее кавалеру всего лишь 17. После того она обсуждала происходящее с друзьями, опасаясь возможных последствий.

В Сети оказался снимок, где актриса Азия Ардженто лежит с постели с 17-летним коллегой Джемми Беннетом. Несмотря на стопроцентное доказательство, телезвезда отрицает всевозможные связи с молодым человеком. В 2004 году парень сыграл роль маленького сына Ардженто в киноленте «Цыпочки», а лег с ней в постель в 2013 году.

Чуть ранее пресса США обнародовала материал, в котором сообщалось об изнасиловании Ардженто Беннета в калифорнийской гостинице. По закону штата, актриса подлежит уголовному наказанию за совращение малолетнего. Также стало известно, что Азия заплатила партнеру 380 000 долларов, дабы тот не доводил дело до суда, и потребовала вернуть ей ставший скандальным снимок.


Никита Готский
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