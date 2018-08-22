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| | «Гарри Поттер с Гермионой»: Сергей Лазарев умилил фанатов архивным фото с Юлией Волковой

«Гарри Поттер с Гермионой»: Сергей Лазарев умилил фанатов архивным фото с Юлией Волковой

Сегодня, 19:09

Детским снимком певец поделился в своем Instagram-аккаунте. Фото восхитило поклонников и вызвало настоящую бурю комплиментов.

 

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса начинали карьеру с детского ансамбля «Непоседы». Одними из самых знаменитых его участников стали Сергей Лазарев, Влад Топалов и Юлия Волкова. Недавно Лазарев вспомнил это время. Он поделился с поклонниками в Instagram архивным фото с Юлией Волковой, которое было сделано еще в 1997 году. В подписи певец отметил, что сам едва узнал запечатленных на нем детей.

Поклонников фото умилило и восхитило. Фанаты отметили, что в детстве Сергей Лазарев и Юлия Волкова были очень милыми: «Какие хорошенькие», «Такие замечательные», «Какие вы милые», «Вы просто прекрасны и такие же молоды». Многие отметили необычайную схожесть звезд с персонажами культовой серии книг и фильмов: «Это же Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф на кастинге Гарри Поттера», «Мне кажется или вы на фото вы очень похожи на Гарри Поттера и Гермиону», «Такое ощущение, будто это Эмма Уотсон в детстве».


Виктория Озерова
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