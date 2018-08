«Гарри Поттер с Гермионой»: Сергей Лазарев умилил фанатов архивным фото с Юлией Волковой

????????Кто эти дети? ???????? узнали? Я с трудом))) ???????????? детство-детство , ты куда ушло!? ?????? с Юлей Волковой @official_juliavolkova !! Год 1997 ! ??????????? #сергейлазарев #юляволкова #тату #smash #непоседы #детство #архив #tatu #sergeylazarev #juliavolkova спасибо за присланное фото любимой @iampandi

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Aug 22, 2018 at 12:31am PDT