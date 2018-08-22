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| | «Женственный красавчик»: Поклонники не узнали взрослого сына Водяновой

«Женственный красавчик»: Поклонники не узнали взрослого сына Водяновой

Сегодня, 19:08

36-летняя модель и 16-летний Лукас выгладят словно ровесники или друзьям, но не как мать и сын.

 Знаменитая модель международного класса и меценат Наталья Водянова является еще и матерью пятерых родных детей в свои 36 лет. В аккаунтах в соцсетях лишь на немногих фото знаменитости нет ее детей. Вот и на новом Водянову сфотографировали в гольф-каре вместе с ее самым взрослым наследником 16-летним Лукасом. Однако некоторые поклонники не узнали взрослого сына-красавца Водяновой: «Брат с сестрой, и никак иначе!», «Натали, выглядите как брат и сестра, подруга, но точно не мама. Умница и красавица!», «Как будто два подростка сидят. Не перестаю восхищаться вами, Наташа», - писали фанаты в комментариях к посту.

Многие заметили, как сильно похожи мать и сын, а особенно их улыбки. Но также пользователи Сети отметили, что Лукас выглядит как женственный красавчик, совсем не брутально, и якобы все мальчики в семье Водяновой именно такие. Не все фанаты согласились с этим мнением, посчитав, что юноша еще перерастет нежность во внешности и станет настоящим мужественным красавцем уже через пару лет.


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