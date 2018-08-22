Ксения Собчак повеселилась с 91-летней Джиной Лоллобриджидой на яхте в Италии

После неудачной президентской кампании журналистка путешествует по Италии в компании родных и близких. На один вечер к ним присоединилась икона мирового кинематографа.

Джина Лоллобриджида в 91-летнем возрасте ведет активную жизнь и не упускает возможности посетить светское мероприятие. В старческом возрасте она довольно хорошо смотрится на фоне своих молодых коллег, вынужденных постоянно сидеть дома вместе с семьями.

Лоллобриджида отдыхала вместе с Ксенией Собчак, ее супругом Максимом Виторганом и стилистом Владом Лисовцом. Находясь на яхте, Джина показала всем присутствующим зажигательный танец под концертное шоу приглашенных музыкантов. Собчак не могла не восхититься красотой и отличной физической формой Лоллобриджиды, сделав на память ряд фотографий со звездой итальянского кино.

Ранее экс-ведущая «Дом-2» продемонстрировала снимок с подросшим сыном Платоном. Мальчик делает первые успехи, о которых рассказывает его мать. По словам самой Ксении, материнство заметно изменило ее отношение к детям.

Никита Готский