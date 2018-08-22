«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

От Редактора

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

Сюжеты:

Учёные выяснили, что в секунду человек фокусируется на 4 вещах На «Пусть говорят» обсудят развод Петросяна и Степаненко «Принимай меня»: Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников Это всегда объединяет: Путин рассказал о своей связи с мужем Карин Кнайсль Никаких 50/50: В Сети ополчились против Елены Степаненко СМИ: Ирена Понарошку снова беременна Россияне собирали триколор из сигарет, трусов, носков и пробирок Бюджетный iPhone 9 получит устаревшие детали iPhone 7 «Боюсь сделать больно»: Анна Хилькевич боится испортить отношения со старшей дочерью Пропала «золотая жила»: Звезда «Универа» останется без работы Новый клип Монеточки «90-е» попал в тренды YouTube с 900 тысячами просмотров за сутки Живой бог?: Тело индийского священника изуродовала неизвестная болезнь
| | На «Пусть говорят» обсудят развод Петросяна и Степаненко

На «Пусть говорят» обсудят развод Петросяна и Степаненко

Сегодня, 18:53

Подробности бракоразводного процесса и раздела имущества юмористов покажут в сегодняшнем вечернем выпуске.

Создатели ток-шоу «Пусть говорят» сегодня выпустят в эфир первую передачу, посвященную разводу Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Официальное прекращение отношений и раздел имущества признали «самым громким» за весь 2018 год. В трейлере передачи, показанном на «Первом канале», упомянули, что будут раскрыты и причины разрыва брачных уз знаменитейшей пары России.

Тем временем, новостные издания уже давно выдвинули главную версию развода, согласно которой у Петросяна якобы появилась молодая любовница. СМИ писали, что юморист делал новой возлюбленной множество дорогих подарков, устроил на престижную работу, но когда на ее имя переписал 5-комнатную и 3-комнатную квартиры в столице РФ без ведома законной жены, Степаненко не стала это терпеть. По данным прессы, она хочет отсудить у бывшего мужа не менее 80% совместно нажитого имущества.


Новости по теме
Сябитова прокомментировала разрыв Петросяна и Степаненко
Сябитова прокомментировала разрыв Петросяна и Степаненко

 Также ведущая программы «Давай поженимся» поведала о возможных причинах развода.

Неумная шутка: Юрий Лоза прокомментировал развод Петросяна и Степаненко
Неумная шутка: Юрий Лоза прокомментировал развод Петросяна и Степаненко

 Музыкант уверен, что расставание артистов и громкий раздел имущества может оказаться очередным спектаклем, устроенным ради популярности.

Желая остудить у Петросяна 80% имущества Степаненко наняла адвоката Путина
Желая остудить у Петросяна 80% имущества Степаненко наняла адвоката Путина

 Развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко стал громким событием. Правозащитники артистов говорят, что они на самом деле уже давно не живут вместе,…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости