На «Пусть говорят» обсудят развод Петросяна и Степаненко

Подробности бракоразводного процесса и раздела имущества юмористов покажут в сегодняшнем вечернем выпуске.

Создатели ток-шоу «Пусть говорят» сегодня выпустят в эфир первую передачу, посвященную разводу Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Официальное прекращение отношений и раздел имущества признали «самым громким» за весь 2018 год. В трейлере передачи, показанном на «Первом канале», упомянули, что будут раскрыты и причины разрыва брачных уз знаменитейшей пары России.

Тем временем, новостные издания уже давно выдвинули главную версию развода, согласно которой у Петросяна якобы появилась молодая любовница. СМИ писали, что юморист делал новой возлюбленной множество дорогих подарков, устроил на престижную работу, но когда на ее имя переписал 5-комнатную и 3-комнатную квартиры в столице РФ без ведома законной жены, Степаненко не стала это терпеть. По данным прессы, она хочет отсудить у бывшего мужа не менее 80% совместно нажитого имущества.