«Принимай меня»: Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников

Целых полгода певица готовила для фанатов грандиозное шоу и теперь требует: «Принимай меня».
Так называется ее новая концертная программа в поддержку второго альбома. Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников с радостными эмоциями. По всему было видно, что девушка гордится результатом проделанной работы, и ей не терпится поделиться своим творчеством с преданными фанатами. Премьера грандиозного шоу состоится 18 ноября в московском «Крокус Сити Холле» - одном из самых престижных залов столицы. Сама певица говорит о предстоящем выступлении с волнением и признается, что это событие для нее по-настоящему важное. Артистка призывает всех любителей ее творчества прийти на премьеру и поддержать ее.
Однако возникают сомнения, что даже такой большой зал, как «Крокус Сити Холл» вместит всех поклонников Бузовой. Несмотря на множество сплетен о ней и огромного числа хейтеров и завистников, ценителей ее песен в разы больше.
Многие уже успели оценить постер нового шоу. Фотография певицы поклонникам показалась нереально красивой, вот только глаза подкачали. Мастера фоторедактуры не заметили, что бузовские «зеркала души» получились разного размера.