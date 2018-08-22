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| | «Принимай меня»: Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников

«Принимай меня»: Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников

Сегодня, 18:46

Целых полгода певица готовила для фанатов грандиозное шоу и теперь требует: «Принимай меня».

Так называется ее новая концертная программа в поддержку второго альбома. Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников с радостными эмоциями. По всему было видно, что девушка гордится результатом проделанной работы, и ей не терпится поделиться своим творчеством с преданными фанатами. Премьера грандиозного шоу состоится 18 ноября в московском «Крокус Сити Холле» - одном из самых престижных залов столицы. Сама певица говорит о предстоящем выступлении с волнением и признается, что это событие для нее по-настоящему важное. Артистка призывает всех любителей ее творчества прийти на премьеру и поддержать ее.

Однако возникают сомнения, что даже такой большой зал, как «Крокус Сити Холл» вместит всех поклонников Бузовой. Несмотря на множество сплетен о ней и огромного числа хейтеров и завистников, ценителей ее песен в разы больше.

Многие уже успели оценить постер нового шоу. Фотография певицы поклонникам показалась нереально красивой, вот только глаза подкачали. Мастера фоторедактуры не заметили, что бузовские «зеркала души» получились разного размера.


Дарья Светозарова
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