«Это фиаско, братан»: Павел Воля насмешил поклонников фото с отдыха

Резидент Comedy Club в своем Instagram-аккаунте рассказал, как случайно встретил друзей, но испортил общий снимок. Фанаты отметили, что фотография получилась замечательной, а сам комик добавил в нее «изюминку».

Павел Воля вместе с женой Ляйсан Утяшевой и детьми отправился на отдых. Комик не часто рассказывает, как он с семьей проводит время, но сегодня сообщил, что случайно столкнулся с друзьями. По такому случаю они решили сделать общее фото. Когда Павел Воля потом обнаружил снимок на просторах Сети, то обнаружил, что его испортил именно он. Павел Воля поделился снимком с поклонниками, сопроводив его хэшгтегом #этофиаскобратан, чем и насмешил фанатов.

Поклонникам при этом не показалось, что Павел Воля испортил снимок. Наоборот, они отметили, что, благодаря ему, фото получилось позитивным и «с изюминкой»: «Не испортил, а добавил позитива и показал искреннюю радость встречи», «Такие кадры бесценны, именно такие как ты, кадр делают с изюминкой», «Нет, Паша ты ее украсил!». Некоторые даже отметили свою схожесть с комиком: «Боже мой, я по жизни Паша».

Виктория Озерова