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| | Муж Леры Кудрявцевой впервые опубликовал фото с новорожденной дочерью

Муж Леры Кудрявцевой впервые опубликовал фото с новорожденной дочерью

Сегодня, 18:32

Больше недели после появления на свет ребенка супруги не появлялись в соцсетях.

 Фанаты звёздной пары хоккеиста Игоря Макарова и телеведущей Леры Кудрявцевой начали волноваться, когда более чем на неделю супруги исчезли из социальных сетей. Под фото то и дело возникали вопросы о здоровье матери и ее ребенка, но только сегодня муж Леры Кудрявцевой впервые опубликовал фото с новорожденной дочерью со своего аккаунта с подписью «Любовь моя».

На черно-белом снимке отец держит на своей ладони крошечную ладошку дочери. Фото показалось пользователем Сети настолько милым, что у многих буквально «защемило сердце, мороз по коже» из-за этого кадра. Поклонники пары пришли к выводу, что Кудрявцева и Макаров не появлялись в Сети по очень простой и довольно очевидной причине – они всецело поглощены заботами о новорожденной.

13 августа похожее фото опубликовала и Лера Кудрявцева, но оно было выполнено в цвете, и держала телеведущая в руке не ручку, а ножку своего ребенка.


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