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| | «Бузову» будут продавать в рассрочку

«Бузову» будут продавать в рассрочку

Сегодня, 18:26

Жители Красногорска с нетерпением ждут концерт певицы, но билеты на выступление стоят недешево.

 

Тогда, чтобы звезда не пела в полупустом зале, организаторы красногорского концерта нашли выход из положения и решили продавать билеты на «Бузову» в рассрочку. Цены на билеты колеблются от 1400 рублей, до 12 тысяч – сумма не каждому под силу. На сайте по продаже билетов написано, что их можно приобрести своего рода в кредит от 1652 рублей на 90 дней. Каждый день будет набегать пеня в 0,2%.

В соцсетях уже начался нешуточный резонанс. «Оля, я жду тебя! Поскорее приезжай», - пишут девушке в микроблоги фанаты. Программа будет называться «Принимай меня».


Дарья Светозарова
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