«Зачем лезла?»: Подписчики увидели в травме Волочковой знак судьбы

Балерина в своем Instagram-аккаунте пожаловалась, что она случайно наступила на морского ежа, и это стало не первой ее травмой на отдыхе. Многие поклонники пожалели ее, но некоторые намекнули, что это может быть не случайность.

Анастасия Волочкова активно отдыхает на Корфу, и еще активнее рассказывает об этом поклонникам в Instagram. Каждый день она делится с подписчиками несколькими фото и видео. На этот раз балерина пожаловалась на «небезопасное» море. Она рассказала, что несколько лет назад ее в Турции укусила черепаха, а теперь в Греции ее укусила пчела, на что пошла аллергия, а теперь она случайно наступила на морского ежа. Многих травма Анастасии Волочковой разжалобила. Они пожелали ей скорейшего выздоровления и посоветовали беречь себя.

Хейтеры также не остались в стороне, только они раскритиковали ноги балерины и обвинили ее во лжи: «Была на Корфу. Никаких ежей там нет. Вообще в воде на пляжах никакой живности нет. Заливает Наська», «Вся конопатая, даже ноги. Пигментация прёт, возраст берёт своё», «Может, по пьяни на бутылку стеклянную наступила», «Знала, что ежи – зачем лезла?». Но неожиданно нашлись те, кто увидел в травме Волочковой настоящий знак судьбы. Они посоветовали ей немедленно пересмотреть жизненный путь: «Настя, умейте читать знаки, они вам подсказывают многое. Ноги - это путь, если с ними возникает проблема, то надо задуматься, туда ли вы идёте?».

Виктория Озерова