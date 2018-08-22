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| | «Зачем лезла?»: Подписчики увидели в травме Волочковой знак судьбы

«Зачем лезла?»: Подписчики увидели в травме Волочковой знак судьбы

Сегодня, 18:17

Балерина в своем Instagram-аккаунте пожаловалась, что она случайно наступила на морского ежа, и это стало не первой ее травмой на отдыхе. Многие поклонники пожалели ее, но некоторые намекнули, что это может быть не случайность.

 

Анастасия Волочкова активно отдыхает на Корфу, и еще активнее рассказывает об этом поклонникам в Instagram. Каждый день она делится с подписчиками несколькими фото и видео. На этот раз балерина пожаловалась на «небезопасное» море. Она рассказала, что несколько лет назад ее в Турции укусила черепаха, а теперь в Греции ее укусила пчела, на что пошла аллергия, а теперь она случайно наступила на морского ежа. Многих травма Анастасии Волочковой разжалобила. Они пожелали ей скорейшего выздоровления и посоветовали беречь себя.

Обожаю лето, солнце, море, позитив. Как оказалось, море не безопасно. Пару лет назад в Турции меня укусила черепаха.???? Рана проходила долго. В этот раз тут меня сначала укусила ???? пчела.. И была на нее аллергия. А вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень камень, с морскими ежами..???? Я знала, что их тут много и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи!???????? А увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных!???? Слава Богу, хозяин апартаментов быстро вызвал доктора. Клиника была рядом.???????? Мы поехали. И 2,5 часа часа врач вытаскивал 20 иголок.! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах..???????????? Это свойственно в моей профессии.???????? Доктор Бализ оказался таким позитивным, что не смотря на боль во время этой процедуры, после мы с ним даже потанцевали в кабинете.???? Все плохое позади и я на позитиве! Вновь сегодня загорала и плавала.???? Но с перевязанной ножкой. Без приключений я просто не умею???? Да и жизнь без них скучна.. В Москве, говорят, похолодало. А в Греции тепло и солнечно!???????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece

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Хейтеры также не остались в стороне, только они раскритиковали ноги балерины и обвинили ее во лжи: «Была на Корфу. Никаких ежей там нет. Вообще в воде на пляжах никакой живности нет. Заливает Наська», «Вся конопатая, даже ноги. Пигментация прёт, возраст берёт своё», «Может, по пьяни на бутылку стеклянную наступила», «Знала, что ежи – зачем лезла?». Но неожиданно нашлись те, кто увидел в травме Волочковой настоящий знак судьбы. Они посоветовали ей немедленно пересмотреть жизненный путь: «Настя, умейте читать знаки, они вам подсказывают многое. Ноги - это путь, если с ними возникает проблема, то надо задуматься, туда ли вы идёте?».


Виктория Озерова
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