«Зачем лезла?»: Подписчики увидели в травме Волочковой знак судьбы

Обожаю лето, солнце, море, позитив. Как оказалось, море не безопасно. Пару лет назад в Турции меня укусила черепаха.???? Рана проходила долго. В этот раз тут меня сначала укусила ???? пчела.. И была на нее аллергия. А вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень камень, с морскими ежами..???? Я знала, что их тут много и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи!???????? А увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных!???? Слава Богу, хозяин апартаментов быстро вызвал доктора. Клиника была рядом.???????? Мы поехали. И 2,5 часа часа врач вытаскивал 20 иголок.! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах..???????????? Это свойственно в моей профессии.???????? Доктор Бализ оказался таким позитивным, что не смотря на боль во время этой процедуры, после мы с ним даже потанцевали в кабинете.???? Все плохое позади и я на позитиве! Вновь сегодня загорала и плавала.???? Но с перевязанной ножкой. Без приключений я просто не умею???? Да и жизнь без них скучна.. В Москве, говорят, похолодало. А в Греции тепло и солнечно!???????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Aug 22, 2018 at 7:28am PDT