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Никаких 50/50: В Сети ополчились против Елены Степаненко

Сегодня, 18:02

Поклонники звёздного дуэта верят, что Евгений Петросян в судебном разбирательстве – жертва.

Адвокат Петросяна, Сергей Жорин, пытается заверить поклонников дуэта, что Елена Степаненко твёрдо стоит на том, чтобы забрать у супруга большую часть имущества. Пользователи Сети поражены алчностью артистки. Активная работа пиар-менеджеров с каждым разом «переманивает» всё больше людей на сторону Петросяна, вызывая возмущения и порождая новых противников Степаненко.

Жорин со своим клиентом, дабы не пустить дело на самотёк, даже посещают студии ток-шоу. Зрители не понимают, почему развод Степаненко и Петросяна стали широко обсуждать в СМИ, но с удовольствием заявляют: никаких 50/50 при разделе имущества быть не должно. Притом ополчившиеся против Елены Степаненко пользователи поддерживают идею раздела имущества 70/30, однако в пользу Евгения Петросяна.

Коллеги Сергея Жорина в социальных сетях предлагают свою помощь в судебном процессе. Многие из них уверены в том, что Степаненко нечиста на руку и за время совместного творчества сумела провести несколько имущественных операций, о которых Петросян не был осведомлён. Тому предлагают найти доказательства в Росреестре.


Елизавета Трюфель
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