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| | СМИ: Ирена Понарошку снова беременна

СМИ: Ирена Понарошку снова беременна

Сегодня, 17:49

Сейчас ведущая не столь часто бывает в России, больше времени проводя с семьей в США, где однажды ее заметили с изменившейся внешностью.

Ирена Понарошку прогуливалась по Лос-Анджелесу и попала на глаза своим фанатам, которые увидели ее круглый живот. Визуально знаменитость находится на седьмом месяце беременности. Слухи о ее положении давно ходят в интернете, а совсем недавно она перестала публиковать изображения в Сети в полный рост, теперь ведущая все чаще носит свободные наряды, таким образом пытаясь скрыть нечто удивительное от своих подписчиков.

Первую беременность Понарошку тоже долго скрывала и до шестого месяца прятала живот под просторной одеждой. Она уверяет, что рождение сына в 29 лет стало для нее осознанным выбором. В то время при общении с медиками она твердо заявляла, что больше месяца кормить грудью малыша не хочет, так как не намерена портить форму, но после появления на свет мальчика она кормила его в течение 1,5 лет.


Никита Готский
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