«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

От Редактора

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

Сюжеты:

Это всегда объединяет: Путин рассказал о своей связи с мужем Карин Кнайсль Никаких 50/50: В Сети ополчились против Елены Степаненко СМИ: Ирена Понарошку снова беременна Россияне собирали триколор из сигарет, трусов, носков и пробирок Бюджетный iPhone 9 получит устаревшие детали iPhone 7 «Боюсь сделать больно»: Анна Хилькевич боится испортить отношения со старшей дочерью Пропала «золотая жила»: Звезда «Универа» останется без работы Новый клип Монеточки «90-е» попал в тренды YouTube с 900 тысячами просмотров за сутки Живой бог?: Тело индийского священника изуродовала неизвестная болезнь Канье Уэст и Ким Кардашьян станут родителями в четвёртый раз Битва титанов: Сражение диких мустангов шокировало интернет-пользователей Спустила в унитаз: Критики Ники Минаж в ужасе от низких продаж билетов на её концерты
| | «Вылезла из морских пучин»: Волочкова ужаснула фанатов телом в купальнике

«Вылезла из морских пучин»: Волочкова ужаснула фанатов телом в купальнике

Сегодня, 17:52

«Предупреждать нужно!» - негодуют пользователи, которые не были готовы увидеть подобный ролик.

 Российская прима-балерина Анастасия Волочкова опубликовала видеоролик, в котором она «вылезла из морских пучин» и рассказала, как она отдыхает в Греции. Однако фанаты признались, что звезда ужаснула их своим телом в купальнике. Дело в том, из-за особенного кроя купального костюма, грудь Волочковой словно «расплющило», а пользователи поспешили сравнить ее с «блинами». «Видео называется: блины приблизились к пупку. В следующей серии они соединятся», «Тема «прекрасного» не раскрыта: блины, трусы... а растопырки нет», - пишут комментаторы под роликом.

Вместе с этим фанаты видят несовпадение слов звезды с ее действиями. В ролике она говорит, что хочет побыть одна, но зачем-то выкладывает свои фото и видео в социальные сети. Этому быстро нашел объяснение один из пользователей, предположив, что быть абсолютно одиноким не хочется никому, а Волочкова, как и всякий нормальный человек, стремится получить внимание и любовь, в том числе и от своей аудитории.

Подробностями моего отдыха в красивейших местах Корфу щедро делюсь с вами. И вам желаю радости, добра и красоты.???? Будьте добрее, не осуждайте друг друга, не злитесь, умейте прощать. И Вселенная будет одаривать вас истинными благами.???????????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Звезда еще вчера во время плавания наткнулась на морских ежей. Волочкова рассказывает: «Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи! А увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных». После того, как ее доставили в больницу, из стопы балерины 2,5 часа вытаскивали иглы.


Новости по теме
Тот же купальник и торчащие соски: Фанаты взбесились от однообразных фото Волочковой
Тот же купальник и торчащие соски: Фанаты взбесились от однообразных фото Волочковой

 Некоторое время назад отечественная балерина Анастасия Волочкова опубликовала в интернете очередное фото с отдыха. Пользователи взбесились и закидали…

Дряблое тело в дешевом купальнике: Фанаты не оценили секреты красоты Волочковой
Дряблое тело в дешевом купальнике: Фанаты не оценили секреты красоты Волочковой

 Балерина рассказала, как ей удастся оставаться стройной, но в последнем поклонники засомневались.

Фанаты не хотят подпускать своих детей к Волочковой
Фанаты не хотят подпускать своих детей к Волочковой

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео, на котором она выполняет номер своей тренировочной программы. Ролик спровоцировал…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости