«Вылезла из морских пучин»: Волочкова ужаснула фанатов телом в купальнике

«Предупреждать нужно!» - негодуют пользователи, которые не были готовы увидеть подобный ролик.

Российская прима-балерина Анастасия Волочкова опубликовала видеоролик, в котором она «вылезла из морских пучин» и рассказала, как она отдыхает в Греции. Однако фанаты признались, что звезда ужаснула их своим телом в купальнике. Дело в том, из-за особенного кроя купального костюма, грудь Волочковой словно «расплющило», а пользователи поспешили сравнить ее с «блинами». «Видео называется: блины приблизились к пупку. В следующей серии они соединятся», «Тема «прекрасного» не раскрыта: блины, трусы... а растопырки нет», - пишут комментаторы под роликом.

Вместе с этим фанаты видят несовпадение слов звезды с ее действиями. В ролике она говорит, что хочет побыть одна, но зачем-то выкладывает свои фото и видео в социальные сети. Этому быстро нашел объяснение один из пользователей, предположив, что быть абсолютно одиноким не хочется никому, а Волочкова, как и всякий нормальный человек, стремится получить внимание и любовь, в том числе и от своей аудитории.

Звезда еще вчера во время плавания наткнулась на морских ежей. Волочкова рассказывает: «Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи! А увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных». После того, как ее доставили в больницу, из стопы балерины 2,5 часа вытаскивали иглы.