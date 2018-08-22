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«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

От Редактора

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

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| | Решила баллотироваться? Постаревшую Бузову высмеяли за вмешательство в политику

Решила баллотироваться? Постаревшую Бузову высмеяли за вмешательство в политику

Сегодня, 18:14

Певица вовсю готовит агитационные листовки на 9 сентября и даже собирается завлекать избирателей новой криптовалютой. Пользователи недоумевают: неужели телеведущая решила пойти по стопам своей коллеги Ксении Собчак?

 

Понемногу разъяснилось, что певица свою кандидатуру не выдвигает, но к подписчикам у нее серьезное и деловое предложение: они голос, а им взамен криптовалюту. Бузова уверяет, что вся процедура зачисления валюты пройдет прозрачно, поскольку все сделано на Блокчейне. и для этого, ну кроме того, чтобы пойти на выборы, нужно зарегистрироваться на специальном сайте.

И все бы ничего: и деловую прическу Ольги отметили овациями, даже в который раз позвали замуж, а некоторые настоятельно предлагали вступить с ней в половую связь, правда нецензурно. Однако криптовалюта от Бузовой доверия им не внушает: «Оля, а напомни. Что случилось с прежней валютой BuzCoin? Помнится, он прогорел…», - написал один из фолловеров. «Да, помню вложился я в ее х..коины, а теперь жалею – мертвый груз. Ни петь, ни готовить не может, а в экономику суется», - добавил один из разочарованных вкладчиков. «Тут вообще есть, кто-нибудь, кто получил реальную прибыль от криптовалюты?», - поинтересовались сомневающиеся. Остальные решили, что Ольга стала такой же, как и все звезды «гнущейся и продажной». И не потому ли она так усердно готовится к выборам мэра Москвы?

И к внешности певицы возникли претензии: «Лицо старое! Умойся! Без макияжа намного лучше», - ужаснулся хейтер. «Жаль, что для агитации выбрали такую постаревшую особу, она и в ноты не попадает, а все туда же, во власть», - высмеяли исполнительницу за вмешательство в политику. В то же время многие юзеры на удивление были в восторге от Ольги и ее make-up. «Чудо, как хороша, настоящая леди», - заявили они. «Принцесса наша! Звездочка ясная, будь счастлива!», - пожелали юзеры. «Как поешь, аж мурашки по коже… Жаль, что я из Ставрополя, а не из Москвы, - добавил другой фанат. – Но я все равно за тебя, хоть ты не баллотируешься. И тут проснулись остальные подписчики: «Она что, решила баллотироваться?». Однако их вопрос остался без ответа.

Всего за пару минут фото Бузовой оценили лайками 51 тысяча поклонников. Более тысячи человек оставили комменты разного, но по большей части позитивного содержания.


Дарья Светозарова
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