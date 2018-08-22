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| | Шведская семья: Орбакайте продолжает развлекаться с Галкиным

Шведская семья: Орбакайте продолжает развлекаться с Галкиным

Сегодня, 17:00

Непонятные отношения артистов после фотографий сына Орбакайте продолжают обрастать все новыми слухами.

Очередным поводом для их распространения стал ролик, который разместила Кристина Орбакайте в своем официальном профиле Instagram. На нем знаменитая певица вместе с мамой – Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным выплясывает на сцене.

Вполне вероятно, что данное видео не заслужило бы повышенного внимания, если бы не недавние фотографии сына Орбакайте, после которых фанаты начали думать о том, что некогда Кристина «согрешила» с Галкиным. Сама же Орбакайте ни о чем подобном и не думает, и лишь говорит, что собралась на сцене вместе с мамой и ее супругом в Юрмале.

Также многих повеселил хештег #моясемья, который Орбакайте применила к данному ролику. Различные злопыхатели, которые поддерживают то, что сходство сына певицы и Максима Галкина уж слишком подозрительное, заявили, что семья у них действительно, но только «шведская».

Другие же, опять же в шутку, отметили, что «Орбакайте продолжает развлекаться с Галкиным», причем на глазах у Аллы Борисовны.

Естественно, большинство лишь похвалили голосовые данные Кристины, добавив, чтобы она не обращала внимание на комментарии, вроде вышеописанных.


Николай Офицеров
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