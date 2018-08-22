Не стесняется морщин: 54-летняя Лолита восхитила фанатов фото без макияжа

Не все поклонники одобрили стремление певицы выставить напоказ минусы своей внешности.

Несколько дней назад в аккаунте знаменитой российской певицы Лолиты появилось фото с крупным планом ее лица с морщинами и без макияжа. Этим снимком звезда восхитила многих своих фанатов смелостью. Среди поклонников разгорелась жаркая дискуссия на тему, того имеет ли право публичный человек, знаменитость показывать публике неидеальную картинку собственной внешности, не испортит ли это ее имидж.

Пользователи Сети считают, что 54-летняя певица выглядит молодо для своего возраста, морщин практически не видно, поэтому такие фото стоит показывать и ставить в пример. Хейтеры исполнительницы считают, что за свою молодость Лолита заплатила пластическому хирургу, который «перекроил» ее лицо вдоль и поперек, поэтому и нет морщин. На это комментаторы заметили, что нет ничего ужасного в пластических операциях, не обязательно в 54 года выглядеть как древняя старуха, если есть возможность иметь внешность на 10-20 лет моложе биологического возраста. Тем более, что Лолита Милявская часто публикует снимки без косметики, напоминая, что не стесняется своих возрастных морщин.

В этом же ключе недавно осуждали «уколы красоты» 72-летнего Евгения Петросяна, обвиняя его в том, что он «молодится» для молодой любовницы. Фанаты юмориста тогда сказали, что неважно есть у него любовница или нет, он просто хочет выглядеть ухожено, за что его нельзя судить.