Елизавета Боярская трогательно поздравила супруга с престижным званием

Абсолютно счастлива и горда поделиться замечательной новостью. Моему любимому мужу , @maxim_matveev_ , согласно указу президента от 21 августа, присвоено звание Заслуженного Артиста Российской Федерации!!! Ура!!! Работать с таким артистом -большое счастье для самого требовательного режиссёра, быть с таким партнёром на сцене и в кадре, - профессиональное наслаждение! Невообразимо трудолюбивый, подробный, въедливый, терпеливый, разносторонний, целеустремленный, умный, чуткий, отзывчивый, добрейший , тонкий, сильный, трепетный, пышущий энергией, бездонно талантливый! Пусть и дальше будет только "проще, легче, выше, веселее", как завещал нам Константин Сергеевич))) Новых характеров, историй, реалий, граней, поворотов, потрясений, открытий, побед!!! Люблю!!! Горжусь!!! P.S: Поздравляю со званиями и дорогих коллег: @d_moroz @svetlana_khodchenkova @viktor_dobronravov @merzlikinandrey Ура! ????????????????????????????????????????????????????????????????????????

