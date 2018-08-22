Елизавета Боярская трогательно поздравила супруга с престижным званием

Максим Матвеев получил звание заслуженного артиста РФ, соответствующий указ подписал президент страны.
Елизавета Боярская рада, что ее супруг получил такое звание, важное для каждого актера в жизни. В связи с этим она опубликовала в соцсети снимок мужа и трогательно поздравила его. Матвеева она считает терпеливым, трудолюбивым, тонким, сильным, талантливым и невообразимо трудолюбивым человеком, работать с которым – большая радость с режиссером.
Абсолютно счастлива и горда поделиться замечательной новостью. Моему любимому мужу , @maxim_matveev_ , согласно указу президента от 21 августа, присвоено звание Заслуженного Артиста Российской Федерации!!! Ура!!! Работать с таким артистом -большое счастье для самого требовательного режиссёра, быть с таким партнёром на сцене и в кадре, - профессиональное наслаждение! Невообразимо трудолюбивый, подробный, въедливый, терпеливый, разносторонний, целеустремленный, умный, чуткий, отзывчивый, добрейший , тонкий, сильный, трепетный, пышущий энергией, бездонно талантливый! Пусть и дальше будет только "проще, легче, выше, веселее", как завещал нам Константин Сергеевич))) Новых характеров, историй, реалий, граней, поворотов, потрясений, открытий, побед!!! Люблю!!! Горжусь!!! P.S: Поздравляю со званиями и дорогих коллег: @d_moroz @svetlana_khodchenkova @viktor_dobronravov @merzlikinandrey Ура! ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Подписчики солидарны с мнением Елизаветы о таланте ее супруга. Пара официально жената уже восемь лет, в 2012 году Боярская родила спутнику жизни сына Андрея.
Недавно Елизавета и Максим отдыхали в Испании после работы в кино. Все лето им пришлось трудиться, лишь в августе пара приехала к родителям, а после отправилась на Средиземное море.