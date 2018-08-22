Елизавета Боярская трогательно поздравила супруга с престижным званием

Максим Матвеев получил звание заслуженного артиста РФ, соответствующий указ подписал президент страны.

Елизавета Боярская рада, что ее супруг получил такое звание, важное для каждого актера в жизни. В связи с этим она опубликовала в соцсети снимок мужа и трогательно поздравила его. Матвеева она считает терпеливым, трудолюбивым, тонким, сильным, талантливым и невообразимо трудолюбивым человеком, работать с которым – большая радость с режиссером.

Подписчики солидарны с мнением Елизаветы о таланте ее супруга. Пара официально жената уже восемь лет, в 2012 году Боярская родила спутнику жизни сына Андрея.

Недавно Елизавета и Максим отдыхали в Испании после работы в кино. Все лето им пришлось трудиться, лишь в августе пара приехала к родителям, а после отправилась на Средиземное море.

Никита Готский