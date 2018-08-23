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| | Цензура по блату: Рэпер Тимати внезапно стал запрещенным артистом на RU.TV

Цензура по блату: Рэпер Тимати внезапно стал запрещенным артистом на RU.TV

Сегодня, 07:20

Заметили это случайные зрители телеканала, которые увидели в эфире набравший более 40 миллионов просмотров на YouTube клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

 

Там эпизодическую роль отыгрывает как раз-таки рэпер Тимати. Super сообщили о том, что зрители обратили внимание, что RU.TV по изначально неизвестным причинам решили «заблюрить» лицо знаменитого артиста, причем настолько, что разглядеть его просто невозможно. Причем, заретушировано не только лицо Тимати, но и силуэт. После этого в сети начали выяснить, что же случилось такого, что телеканал вынес рэпера в список запрещенных артистов.

Причиной такого решения руководство канала назвало пребывание главы лейбла BlackStar в некоем «черном списке» RU.TV, куда выносят исключительно персон нон-грата. Тимати туда угодил после того, как его творческий дуэт с исполнителем ЮрКиссом не сложился. Казалось бы, а где связь? Она находится лишь тогда, когда пользователи узнали, что последний является сыном Владимира Киселева непосредственного владельца телеканала RU.TV. 

Чем закончится данное противостояние пока сложно сказать, ведь сам Тимати еще никак не отреагировал на выходку телеканала. Фанаты уверены, что ему даже и комментировать подобное не стоит, так как сейчас основной площадкой его популярности является интернет, где никто не может его запретить. Многие набросились с критикой на семейство Киселевых, заявив, что цензуру они раздают, что называется, «по блату» и это свидетельствует о их низком профессионализме.


Николай Офицеров
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