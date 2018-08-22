«Боюсь сделать больно»: Анна Хилькевич боится испортить отношения со старшей дочерью

Родившая в понедельник, 20 августа, вторую дочь Анна Хилькевич боится, что старшая наследница неправильно поймёт родителей, и их отношения испортятся из-за появления малышки.

Звезду «Универа» стали посещать тревожные мысли о будущем своих маленьких дочерей. Несмотря на то, что Анна Хилькевич часто радовала поклонников семейными фотографиями в стиле «В ожидании пополнения», во второй раз маму беспокоит мысль о том, что её старшая дочь Ариана не обрадуется появлению сестры. Актриса купила дочке подарок, согласно обычаю, но тревожные чувства её не покидают. За советом о том, как бороться с сестринской ревностью, Анна обратилась к поклонникам, которые были искренне поражены сомнениями кумира.

Ещё пару постов назад Хилькевич была уверена в том, что счастья в её семье не убавится, а сегодня уже боится сделать девочке больно. Растерянной актрисе фанаты посоветовали просто говорить со старшим ребёнком о её важности и чаще показывать ей, насколько родители одинаково любят своих детей. Ранее Анна Хилькевич раскрыла имя новорождённой дочери: малышку назвали Марией.

Елизавета Трюфель