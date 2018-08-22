«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

От Редактора

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

Сюжеты:

«Боюсь сделать больно»: Анна Хилькевич боится испортить отношения со старшей дочерью Пропала «золотая жила»: Звезда «Универа» останется без работы Новый клип Монеточки «90-е» попал в тренды YouTube с 900 тысячами просмотров за сутки Живой бог?: Тело индийского священника изуродовала неизвестная болезнь Канье Уэст и Ким Кардашьян станут родителями в четвёртый раз Битва титанов: Сражение диких мустангов шокировало интернет-пользователей Спустила в унитаз: Критики Ники Минаж в ужасе от низких продаж билетов на её концерты Не выдели, не слышали: В Совфеде ничего не знают о падении ядерной ракеты в Баренцево море «Отец-молодец»: У Эдди Мерфи родится 10 ребенок Личная жизнь не ладится: Одинокая Волочкова под помидорами вызвала жалость фанатов 87-летний Иван Красно разводится с 27-летней женой Бюстгальтер для мужчин?: Дизайнеры ввели в моду мужскую короткую футболку
| | «Боюсь сделать больно»: Анна Хилькевич боится испортить отношения со старшей дочерью

«Боюсь сделать больно»: Анна Хилькевич боится испортить отношения со старшей дочерью

Сегодня, 16:31

Родившая в понедельник, 20 августа, вторую дочь Анна Хилькевич боится, что старшая наследница неправильно поймёт родителей, и их отношения испортятся из-за появления малышки.

Звезду «Универа» стали посещать тревожные мысли о будущем своих маленьких дочерей. Несмотря на то, что Анна Хилькевич часто радовала поклонников семейными фотографиями в стиле «В ожидании пополнения», во второй раз маму беспокоит мысль о том, что её старшая дочь Ариана не обрадуется появлению сестры. Актриса купила дочке подарок, согласно обычаю, но тревожные чувства её не покидают. За советом о том, как бороться с сестринской ревностью, Анна обратилась к поклонникам, которые были искренне поражены сомнениями кумира.

Ещё пару постов назад Хилькевич была уверена в том, что счастья в её семье не убавится, а сегодня уже боится сделать девочке больно. Растерянной актрисе фанаты посоветовали просто говорить со старшим ребёнком о её важности и чаще показывать ей, насколько родители одинаково любят своих детей. Ранее Анна Хилькевич раскрыла имя новорождённой дочери: малышку назвали Марией.


Елизавета Трюфель
Новости по теме
Беременная Анна Хилькевич раскрыла свой «медвежий» вес
Беременная Анна Хилькевич раскрыла свой «медвежий» вес

Актриса Анна Хилькевич сейчас носит под сердцем второго ребёнка. Беременность часто приносит лишние килограммы, но рассказать о них решаются мамы редко.…

Анна Хилькевич шокировала новостью о второй беременности
Анна Хилькевич шокировала новостью о второй беременности

Звезда "Универа" Анна Хилькевич станет матерью во второй раз. О своей очередной беременности она рассказала сотрудникам СМИ.

В Instagram появилась страница 2-летней дочери Анны Хилькевич
В Instagram появилась страница 2-летней дочери Анны Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич завела в социальной сети Instagram страницу своей двухлетней дочери. Звезда сериала «Универ» решила с раннего возраста приучать малышку…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости