СМИ выяснили, с кем закрутила роман экс-жена Джигарханяна

Виталину Цымбалюк-Романовскую не один раз замечали в компании скандально известного музыканта Прохора Шаляпина. Сами знаменитости отрицают, что между ними есть что-то большее, чем дружба.

Московские СМИ выяснили, с кем закрутила роман экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Об этом журналистам рассказали очевидцы. Так посетительница супермаркета в районе Фили сообщила, что видела пианистку в компании скандально известного музыканта Прохора Шаляпина. Они вместе сходили за покупками, а потом «укатили» на автомобиле Mercedes красного цвета. Свидетельница уточнила, что знаменитости никак не таились и вели себя, будто между ними что-то есть. Также «сладкую парочку» заметили выходящими из дома у Филевского парка. Впервые Виталину Цымбалюк-Романовскую заметили в компании Прохора Шаляпина две недели назад: они сходили на свидание в ресторан «Воронеж».

Музыканты уже прокомментировали ситуацию. Виталина Цымбалюк-Романовская объявила, что она с Прохором Шаляпиным просто дружит: он поддержал ее в тяжелый момент, а сейчас они иногда вместе «музицируют» в ее квартире. Прохор Шаляпин также отрицает наличие между ними романа: «Какой тут повод? Сходили вместе за колбасой? Тоже мне сенсация!».

Виктория Озерова