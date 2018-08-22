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| | СМИ выяснили, с кем закрутила роман экс-жена Джигарханяна

СМИ выяснили, с кем закрутила роман экс-жена Джигарханяна

Сегодня, 16:33

Виталину Цымбалюк-Романовскую не один раз замечали в компании скандально известного музыканта Прохора Шаляпина. Сами знаменитости отрицают, что между ними есть что-то большее, чем дружба.

 

Московские СМИ выяснили, с кем закрутила роман экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Об этом журналистам рассказали очевидцы. Так посетительница супермаркета в районе Фили сообщила, что видела пианистку в компании скандально известного музыканта Прохора Шаляпина. Они вместе сходили за покупками, а потом «укатили» на автомобиле Mercedes красного цвета. Свидетельница уточнила, что знаменитости никак не таились и вели себя, будто между ними что-то есть. Также «сладкую парочку» заметили выходящими из дома у Филевского парка. Впервые Виталину Цымбалюк-Романовскую заметили в компании Прохора Шаляпина две недели назад: они сходили на свидание в ресторан «Воронеж».

 

 

  

Музыканты уже прокомментировали ситуацию. Виталина Цымбалюк-Романовская объявила, что она с Прохором Шаляпиным просто дружит: он поддержал ее в тяжелый момент, а сейчас они иногда вместе «музицируют» в ее квартире. Прохор Шаляпин также отрицает наличие между ними романа: «Какой тут повод? Сходили вместе за колбасой? Тоже мне сенсация!».


Виктория Озерова
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