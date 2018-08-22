Пропала «золотая жила»: Звезда «Универа» останется без работы

Арарат Кещан готов браться за любую работу из-за закрытия сериала.

Сериал «Универ» принес популярность актеру Арарату Кещану, когда в 2009 году его пригласили участвовать во втором сезоне в роли Артура «Майкла» Микаэляна. Именно этот сериал позволил бывшему участнику КВН получить всероссийскую зрительскую любовь и огромную популярность. Однако недавно стало известно, что проект закрывается, а, следовательно, пропала «золотая жила» Кещана.

На его странице в соцсети опубликован ролик, в котором актер идет и разговаривает по телефону со своим агентом. Очевидно, Кещану предлагают участие каком-то новом фильме, но тот не согласен на гонорар – слишком мало платят. Артист не стесняется заявлять, что «за такие бабки даже из дома не выйдет», к тому же у него есть «Универ», который Кещан называл «золотой жилой». «Да никогда он не закончиться!», - говорит артист, и тут ему протягивают сценарий последнего сезона. Настроение Кещана меняется кардинально, и вот он уже сам звонит от имени своего директора и просит взять себя на роль в новом фильме.

Поклонники актера забеспокоились: неужели звезда «Универа» теперь останется без работы. Многие из фанатов не скрывают грусти из-за окончания культового сериала, но некоторые пишут и том, что сериал давно изжил себя: «Универ прикольный сериал, но он себя изжил. Студентам уже по 40 лет, не вяжется как-то уже... Надо придумать что-то новенькое».