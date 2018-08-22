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| | Богиня фотошопа: Саше Черно посоветовали увеличить мозги после фотографии «пластики» лица

Богиня фотошопа: Саше Черно посоветовали увеличить мозги после фотографии «пластики» лица

Сегодня, 16:12

Поклонникам прекрасно известно, как сильно участница «Дома-2» комплексует по поводу своей внешности и лишнего веса, но решить проблему она хочет не в салоне красоты или спортзале, а под ножом хирурга.

Саша Черно уже, по всей видимости, полностью готова к сложной процедуре пластики. Судя по последней фотографии, она задумала немало операций непосредственно на своем лице. Саша выставила фотографию, на которой она с помощью фотошопа показала, что планирует сделать с собой, чтобы стать красивее.

Поклонники уверены в том, что изначально девушке следовало «увеличить мозги», а уже потом задумываться о таких серьезных процедурах над своей внешностью. Другие назвали ее «богиней фотошопа» и посоветовали отправиться в зал, где она сможет работать над собой и, при должном усердии, однозначно сможет добиться существенных результатов.

«Увеличить разрез глаз. Вырезать комки-биша, вырезать второй подбородок, заколоть в лицо «треугольник», сделать операцию на нос. Вот таков будет результат. Нравится? Уж извините, я считаю, что некоторым людям пластика просто необходима, так как не все от природы красавицы», - написала Черно в качестве комментария к размещенной ранее фотографии.


Николай Офицеров
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