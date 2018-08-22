Пугачева устроила жаркие пляски на сольнике Орбакайте

Примадонна русской эстрады Алла Борисовна неожиданно появилась на сольном концерте Орбакайте в "Дзинтари". Пугачева удивила не только публику, но и свою дочь, на пару с Галкиным устроив безудержные танцы прямо на сцене.

Традиционный летний отдых Аллы Борисовны проходит в Юрмале. И к своим 69 годам бабушка русской эстрады научилась отдыхать так, что позавидуют и молодые. Вчера она подпевала Лободе на ее концерте, сегодня отплясывает вместе с семьей перед полным залом, собравшимся послушать Кристину. Хотя Пугачеву в блестящей кепке, кофте милитари и джинсах в обтяжку, кружащуюся в танце под руку с моложавым Галкиным, легко принять не за маму Орбакайте, а за восходящую звезду.

«Веселая семейка» - отреагировала Кристина на поступок супружеской четы, которая появилась под слова: «Звёзды с небес, мы достойны чудес!» «Свадебной» песни.