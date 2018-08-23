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| | Сын Юлии Барановской пристыдил ее за откровенный купальник

Сын Юлии Барановской пристыдил ее за откровенный купальник

Сегодня, 03:30

Ведущая воспитывает троих детей, один из которых рассуждает как взрослый и часто дает матери дельные советы.

Однажды на отдыхе Арсений пристыдил Юлию Барановскую за ее внешний вид. Мать и сын купались в океане, после чего, выйдя на берег, шестилетний Арсений указал матери, что ее купальник почти не скрывает ее пятую точку. Такие упреки Барановская нередко выслушивает от сына. К примеру, ранее она надела полупрозрачную накидку, но сын увидел это и отметил, что Юлия намерено носит провокационную одежду.

В связи с манерой общения, Арсения путают со взрослым мужчиной. Вместе с ним Барановская однажды летела в самолете и беседовала. Тогда попутчикам ведущей показалось, что она разговаривает со взрослым человеком, но они пришли в удивление, когда увидели юного мальчика.

Рассказала Юлия также про время, когда она жила с отцом детей. По ее словам, у них не было культа папы, перед которым нужно прислуживать. Дети без стеснения будили его в любое время и просили дабы он шел с ними играть.


Никита Готский
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