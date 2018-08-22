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| | «Пол поплыл»: Лобода с помощью фотошопа сделала стройнее себя и Пугачеву

«Пол поплыл»: Лобода с помощью фотошопа сделала стройнее себя и Пугачеву

Сегодня, 15:58

Фанаты заметили, что звезда использовала ретушь, чтобы улучшить свое фото с Примадонной.

 Сутки назад в аккаунте Светланы Лободы появилось фото с Аллой Пугачевой из гримерной зоны. Пользователи были так поражены, что звезды собрались вместе, что не сразу обратили внимание на необычную деталь – пол пошел волнами под ногами звезд. Фанаты тут же предположили, что Лобода с помощью фотошопа сделала стройнее себя и Пугачеву.

Пользователи оскорбились попыткой вести их в заблуждение, и тут же посыпалась критика в сторону знаменитостей: «Они обе с перепоя», «Да Пугачева бабка уже, и не стройная, а старая», «Ножки как у курочки, высушенные. Зачем их показывать», «пол поплыл, совсем нас за дураков считают», «Она скоро как Ленин станет, хоть рядом не положут, надеюсь», «У Лободы скоро лица не будет видно за губищами». Также пользователи не поверили, что Пугачева бесплатно пришла на концерт более молодой коллеги, так как известно, что на Примадонна как правило избегает таких мероприятий. Кто-то из комментаторов предположил, что Лобода заплатила ей круглую сумму за визит – не менее 24 млн рублей.


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