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| | Рита Дакота удалила все фото с Соколовским после видео об отношениях с ним

Рита Дакота удалила все фото с Соколовским после видео об отношениях с ним

Сегодня, 16:07

В Сети продолжают обсуждать расставание звездной пары, ранее считавшейся одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.

 

Недавно Рита Дакота открыла новый канал на YouTube и записала первый ролик, в котором прокомментировала развод с Владом Соколовским. Она не хочет общаться с репортерами на эту тему и не намерена очернять экс-супруга, который по-прежнему считается отцом ее дочери.

Друзья, я устала от ежедневного миллиона вопросов и ваших, и от представителей прессы. По-прежнему не собираюсь давать никому никаких интервью, и все ответы на вопросы касаемо нашего расставания я максимально честно осветлила в своём первом видео на моем новом ютуб канале (который по вашим многочисленным просьбам таки завела, подписывайтесь все, кто хочет оставаться со мной), ссылка в шапке профиля. Больше ничего не скажу, это моя точка, и она же запятая в новую счастливую жизнь без этой темы. Прошу уважать мое решение и более ничего не спрашивать. Спасибо.

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Рита сообщает, что начала новую жизнь, она прекращает вести прежний совместный канал с Владом, собирается написать книгу, съездить в Индию, покататься на мотоцикле и забросить вредные привычки. Дакота утверждает, что Соколовский долгое время ей изменял, а его предательство стало для нее настоящей трагедией. Влад с большой неохотой высказывается о произошедшем, по его словам, для него главное – это и далее воспитывать совместную с Ритой дочь. Сама же певица кардинально почистила свой аккаунт, удалив из него все снимки с бывшим возлюбленным.


Никита Готский
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