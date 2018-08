Рита Дакота удалила все фото с Соколовским после видео об отношениях с ним

Друзья, я устала от ежедневного миллиона вопросов и ваших, и от представителей прессы. По-прежнему не собираюсь давать никому никаких интервью, и все ответы на вопросы касаемо нашего расставания я максимально честно осветлила в своём первом видео на моем новом ютуб канале (который по вашим многочисленным просьбам таки завела, подписывайтесь все, кто хочет оставаться со мной), ссылка в шапке профиля. Больше ничего не скажу, это моя точка, и она же запятая в новую счастливую жизнь без этой темы. Прошу уважать мое решение и более ничего не спрашивать. Спасибо.

A post shared by РИТА ДАКОТА (@ritadakota) on Aug 21, 2018 at 11:45am PDT