Рита Дакота удалила все фото с Соколовским после видео об отношениях с ним

В Сети продолжают обсуждать расставание звездной пары, ранее считавшейся одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.

Недавно Рита Дакота открыла новый канал на YouTube и записала первый ролик, в котором прокомментировала развод с Владом Соколовским. Она не хочет общаться с репортерами на эту тему и не намерена очернять экс-супруга, который по-прежнему считается отцом ее дочери.

Рита сообщает, что начала новую жизнь, она прекращает вести прежний совместный канал с Владом, собирается написать книгу, съездить в Индию, покататься на мотоцикле и забросить вредные привычки. Дакота утверждает, что Соколовский долгое время ей изменял, а его предательство стало для нее настоящей трагедией. Влад с большой неохотой высказывается о произошедшем, по его словам, для него главное – это и далее воспитывать совместную с Ритой дочь. Сама же певица кардинально почистила свой аккаунт, удалив из него все снимки с бывшим возлюбленным.

Никита Готский