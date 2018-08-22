«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

Шоу-Бизнес

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

Сюжеты:

Насобирала: Яна Рудковская порадовала себя машиной за 4 миллиона рублей В США появился супермаркет из легендарных «Симпсонов» Елена Степаненко язвила насчет «сволочей-мужчин» на концерте в Ялте Помощник Google будет рассказывать пользователям только хорошие новости Барановская залезла на Галкина: Нагиев показал кадры со съёмок Первого канала У Илона Маска появилась личная страница в «Одноклассниках» Учёные выяснили, что в секунду человек фокусируется на 4 вещах На «Пусть говорят» обсудят развод Петросяна и Степаненко «Принимай меня»: Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников Это всегда объединяет: Путин рассказал о своей связи с мужем Карин Кнайсль Никаких 50/50: В Сети ополчились против Елены Степаненко СМИ: Ирена Понарошку снова беременна
| | «Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

Сегодня, 15:45

Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за интерес к ее персоне и всему ее творчеству, но некоторые подписчики решили «открыть ей глаза» на реальную ситуацию.

 

Ольга Бузова регулярно рассказывает поклонникам в Instagram о творческих проектах и достижениях. На этот раз ведущая похвасталась, что снова стала лидером по запросам в поисковиках. Певица отметила, что уже «какой год подряд» именно она становится самым запрашиваемым артистом среди женщин. Ольга Бузова поблагодарила поклонников за интерес к ней и ее творчеству, а также за тепло, любовь и поддержку. Многие фанаты принялись поздравлять артистку. Они отметили, что она «крутая» и «уникальна», пожелали ей успехов и посоветовали не обращать внимание на хейтеров.

 

Но многие все же решили открыть Ольге Бузовой глаза на реальное положение вещей. Пользователи высмеяли знаменитость из-за хвастовства и отметили, что самым «популярным запросом», связанным с Бузовой есть «А кто это?», а другие и вовсе обвинили ее во лжи: «Ты номер ноль! Пальчики пораненные уже зажили, врунья?», «Опозорилась ты немного, не тем хвастаешь», «Ни слуха, ни голоса, ни пластики, ни мозгов, ни таланта. Какое творчество?!», «Ты ничего не перепутала? Лобода в ТОПЕ». Хейтеры убеждены, что Бузова опозорилась в тот момент, когда начала кичиться славой.


Виктория Озерова
Новости по теме
«Принимай меня»: Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников
«Принимай меня»: Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников

Целых полгода певица готовила для фанатов грандиозное шоу и теперь требует: «Принимай меня».

На весь мир уже опозорилась: Бузову без макияжа высмеяли подписчики
На весь мир уже опозорилась: Бузову без макияжа высмеяли подписчики

Поклонники Ольги Бузовой не одобряют ее поведение и считают, что исполнительница опозорилась уже на весь мир, но не стала останавливаться. Теперь ведущая…

Снова опозорилась: Бузова показала попу и голую грудь с крыши высотки
Снова опозорилась: Бузова показала попу и голую грудь с крыши высотки

Ольга Бузова продолжает шокировать своими выходками общественность. В этот раз успешная певица забралась на крышу высотки жилого массива и показала всем голую…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости