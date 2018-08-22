Спустила в унитаз: Критики Ники Минаж в ужасе от низких продаж билетов на её концерты

Королева рэпа сдаёт позиции, в чём уверены не только американские музыкальные критики, но и многие поклонники «самой известной девушки в хип-хопе».

Выжидая слишком долго, Ники Минаж невольно уступила своё место под солнцем ярым конкурентам. Рекорды продаж рэп-альбомов успешно бьёт новое имя в музыке Cardi B, а вполне приличные позиции в чартах альбома Минаж «Queen» были нещадно потеснены релизом Трэвиса Скотта, которого Ники тут же уличила в нечестной игре на желании слушателя сэкономить.

И без того неважные дела Ники Минаж усугубились низкой продаваемостью билетов на её концерты в поддержку нового альбома. Критики, которые ранее полярно относились к рэп-королеве, сейчас находятся в ужасе от статистики Live Nation. Компания занимается продвижением концертов артистов в США и уже сулит Минаж титул «Разочарование года». Рэперша не оправдала ожиданий: на арены вместимостью 20 тысяч человек продано от силы 3000 билетов в среднем. Слова о проблемных продажах подтвердило близкое окружение исполнительницы, которая считает, что её тур можно «спустить в унитаз».

Верные фанаты, узнав о словах критиков, решили исправить положение и уже сейчас в половине городов тура в кассах остались считанные проценты билетов. Но этого недостаточно, чтобы концерты Ники вновь стали самыми посещаемыми.

Елизавета Трюфель