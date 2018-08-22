«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

От Редактора

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

Сюжеты:

«Боюсь сделать больно»: Анна Хилькевич боится испортить отношения со старшей дочерью Пропала «золотая жила»: Звезда «Универа» останется без работы Новый клип Монеточки «90-е» попал в тренды YouTube с 900 тысячами просмотров за сутки Живой бог?: Тело индийского священника изуродовала неизвестная болезнь Канье Уэст и Ким Кардашьян станут родителями в четвёртый раз Битва титанов: Сражение диких мустангов шокировало интернет-пользователей Спустила в унитаз: Критики Ники Минаж в ужасе от низких продаж билетов на её концерты Не выдели, не слышали: В Совфеде ничего не знают о падении ядерной ракеты в Баренцево море «Отец-молодец»: У Эдди Мерфи родится 10 ребенок Личная жизнь не ладится: Одинокая Волочкова под помидорами вызвала жалость фанатов 87-летний Иван Красно разводится с 27-летней женой Бюстгальтер для мужчин?: Дизайнеры ввели в моду мужскую короткую футболку
| | Спустила в унитаз: Критики Ники Минаж в ужасе от низких продаж билетов на её концерты

Спустила в унитаз: Критики Ники Минаж в ужасе от низких продаж билетов на её концерты

Сегодня, 15:35

Королева рэпа сдаёт позиции, в чём уверены не только американские музыкальные критики, но и многие поклонники «самой известной девушки в хип-хопе».

Выжидая слишком долго, Ники Минаж невольно уступила своё место под солнцем ярым конкурентам. Рекорды продаж рэп-альбомов успешно бьёт новое имя в музыке Cardi B, а вполне приличные позиции в чартах альбома Минаж «Queen» были нещадно потеснены релизом Трэвиса Скотта, которого Ники тут же уличила в нечестной игре на желании слушателя сэкономить.

И без того неважные дела Ники Минаж усугубились низкой продаваемостью билетов на её концерты в поддержку нового альбома. Критики, которые ранее полярно относились к рэп-королеве, сейчас находятся в ужасе от статистики Live Nation. Компания занимается продвижением концертов артистов в США и уже сулит Минаж титул «Разочарование года». Рэперша не оправдала ожиданий: на арены вместимостью 20 тысяч человек продано от силы 3000 билетов в среднем. Слова о проблемных продажах подтвердило близкое окружение исполнительницы, которая считает, что её тур можно «спустить в унитаз».

Верные фанаты, узнав о словах критиков, решили исправить положение и уже сейчас в половине городов тура в кассах остались считанные проценты билетов. Но этого недостаточно, чтобы концерты Ники вновь стали самыми посещаемыми.


Елизавета Трюфель
Новости по теме
Кайли Дженнер и Ники Минаж шокировали жарким поцелуем на фестивале Coachella
Кайли Дженнер и Ники Минаж шокировали жарким поцелуем на фестивале Coachella

Молодая мама Кайли Дженнер и популярная певица Ники Минаж стали приглашенными гостями музыкального фестиваля Coachella. На вечеринке девушке весело проводили…

«Латекс и сетки»: Ники Минаж шокировала своим образом на баскетбольном матче
«Латекс и сетки»: Ники Минаж шокировала своим образом на баскетбольном матче

35-летняя хип-хоп-исполнительница Ники Минаж посетила баскетбольный матч между командами «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Знаменитость выбрала такой…

Ники Минаж взорвала сеть откровенными снимками
Ники Минаж взорвала сеть откровенными снимками

Обложка нового альбома американской исполнительницы рэпа Ники Минаж привела в восторг пользователей соцсетей. Некоторым фотографии не угодили из-за…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости