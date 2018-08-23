Владимир Конкин чуть не убил сына, приняв его за вора

В жизни артиста имеется один неприятный для него момент, который едва не привел к плохим результатам.

Актер Владимир Конкин стал гостем телешоу «Судьба человека», где рассказал о неких отрицательных особенностях собственной жизни. Десять лет назад он пристрастился к алкогольным напиткам и во время одного вечера он услышал странные шорохи. Конкин взялся за травматическое оружие и выстрелил в человека, который решил залезть в его квартиру через окно. Им оказался сын артиста, решивший взломать окно ногами.

Конкин сильно удивился увиденному. В темноте актер не смог разглядеть, кто пробирается в его жилище, посчитав, что его хотят ограбить воры. После этого он несколько месяцев не разговаривал с отпрыском, но потом помирился.

Актер довольно рано стал известным на всю страну. Он дебютировал в ленте «Как закалялась сталь» и обрел благодаря этой работе множество фанатов, а режиссеры стали регулярно приглашать его на пробы.

Никита Готский