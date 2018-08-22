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| | Канье Уэст и Ким Кардашьян станут родителями в четвёртый раз

Канье Уэст и Ким Кардашьян станут родителями в четвёртый раз

Сегодня, 15:40

Инсайдер сообщил, что звездная пара хочет еще раз воспользоваться услугами суррогатной матери.

Всего семь месяцев прошло с того момента, как на свет появился третий ребенок в супружеской паре Канье Уэста и Ким Кардашьян, однако пара не собирается останавливаться на трех детях. Инсайдерский источник сообщил, что Уэст и Кардашьян станут родителями в четвёртый раз, так как уже сейчас планируют рождение еще одного ребенка.

Как сообщил человек, входящий в близкий круг пары, знаменитости вновь хотят воспользоваться услугами суррогатного материнства. Причем, вероятнее всего, у пары родится мальчик, так как именно такого пола последний эмбрион, который все еще храниться в клинике.

Ранее стало известно, что Кардашьян не может самостоятельно рожать из-за осложнений во время двух предыдущих родов. Если супруги действительно решаться на четвертого ребенка, то, вероятнее всего, он будет последним, так как ранее многодетная мать признавалась, что с трудом справляется даже с тремя детьми.


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