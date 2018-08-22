Личная жизнь не ладится: Одинокая Волочкова под помидорами вызвала жалость фанатов

«Счастье любит тишину», - пишут поклонники скандальной балерины под ее новым снимком, намекая на то, что Волочкова, вероятно, сама виновата в своем одиночестве и желают ей поскорее одуматься.

Анастасия Волочкова продолжает делиться солнечными снимками со своего отпуска в Греции. Многие, как уже привыкли хейтеры балерины, вызывают лишь негативные эмоции у подписчиков. Однако последний снимок вызвал абсолютно противоположную реакцию. Волочкову неожиданно начали жалеть. Истинные поклонники творчества российской звезды сочувствуют своему кумиру из-за неудавшейся личной жизни: «Личная жизнь не ладится, жаль ее». Ведь всем известно, сколько именитой балерине приходилось испытывать боли и огорчения от мужчин.

На снимке Анастасия Волочкова запечатлена сидящей под необычным растением, которое, с ее слов, оказалось кустом с помидорами. «На этом кустике растут...помидоры. Так много красоты и солнца в этом саду! А когда светло на сердце-это так согревает душу. Посылаю вам всем тепло и солнышко с острова Корфу. В каждое сердце», - пишет балерина в комментарии к снимку.

Именно совокупность доброго посыла в словах Анастасии и грусть самого фото, видимо, вызвали жалость у фанатов. Фолловеры звезды наперевес начали желать добра и всего самого наилучшего своему кумиру: «Спасибо, и вам побольше солнечных дней!», «Такие фотографии красивые», «Вы очень позитивный человек и делитесь хорошими моментами своей жизни Просто удивляют люди которые пишут оскорбления где их воспитывали», «Спасибо Настенька) И вам всего самого наилучшего)».