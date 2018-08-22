«Отец-молодец»: У Эдди Мерфи родится 10 ребенок

Недавно стало известно, что возлюбленная 57-летнего комика 39-детняя модель Пейдж Батчер беременна.

На днях папарацци удалось заснять на прогулке в Лос-Анджелесе возлюбленную Эдди Мерфи Пейдж Батчер. Модель была в сарафане свободного кроя, но это не помогло ей спрятать довольно большой округлившийся живот. Это подтвердило то, что у известного комика родится ребенок, и, судя по фото, это случится уже совсем скоро. Следует отметить, что 57-летний актер встречается с моделью с 2012 года. У них есть двухлетняя дочь Иззи Уну. Несмотря на это, возлюбленные до сих пор не женаты, поэтому журналисты предполагают, что после рождения второго общего ребенка Эдди Мерфи сделает предложение своей возлюбленной.

Для самого комика этот ребенок станет 10, поэтому он по праву заслуживает звание «отец-молодец» и может даже стать рекордсменом по количеству детей в Голливуде. Напомним, что у 57-летнего Эдди Мерфи есть пять детей от первого брака, а также трое детей от разных женщин, в том числе дочь от экс-солистки Spice Girls Мел Би.

Виктория Озерова