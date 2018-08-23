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| | Мать Тимати мешает его семейным отношениям

Мать Тимати мешает его семейным отношениям

Сегодня, 06:20

Родительница 35-летнего рэпера тщательно контролирует его личную жизнь.

 Фанаты рэпера Тимати уже давно удивляются, что ему удается сохранять дружеские отношения с матерью своего ребенка моделью Аленой Шишковой. Сейчас бывшая жена вместе с матерью, дочерью и нынешней девушкой рэпера отдыхают на дорогом курорте, они часто катаются на яхте и публикуют совместные снимки. Однако поклонники Тимати уверены, что он все еще любит Шишкову, но его семейным отношениям мешает его родная мать Симона Юнусова.

Дело в том, что недавно рэпер выпустил новый клип на песню, в которой есть строчки о том, что мать не одобряет ни одну его избранницу. «Одобри хоть кого-то, я хочу еще детей»,- общается Тимати к родительнице. Пользователи Сети считают, что музыкант не смог быть вместе с Шишковой именно из-за критического отношения к ней Симоны Юнусовой.

Стоит заметить, что и нынешняя избранница Тимати Анастасия Решетова находится в натянутых отношениях с матерью своего возлюбленного. Недавно Юнусова одобрила высказывание хэйтера Решетовой, который считает, что девушка сама ничего не добилась, а популярность к ней пришла только из-за отношений с Тимати.


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