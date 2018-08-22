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| | 87-летний Иван Красно разводится с 27-летней женой

87-летний Иван Красно разводится с 27-летней женой

Сегодня, 15:01

Наталья Шевель несколько месяцев живет отдельно от мужа, много путешествует и пытается радоваться каждому прожитому дню.

Иван Краско в 87-летнем возрасте разводится с 27-летней женой. Этот брак народный артист назвал экспериментом и педагогическим ходом. Актер пытался помочь девушке стать на ноги и намерен делать это в дальнейшем. Помимо этого, он пожаловался на отсутствие собственного жилья, что очень не нравилось Шевель. При этом, Красно уверен, если бы его возлюбленная родила ему ребенка, чего ей не хочется, он с легкостью решил бы вопрос с недвижимостью.

Поддерживает 87-летнего актера его экс-жена Наталья Вяль. Она снова готова жить с ним, к тому же, у них двое общих сыновей. Шевель знает об этом и не намерена препятствовать престарелому супругу, для самого актера пока что самое главное вернуться в прежнюю семью.


Никита Готский
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