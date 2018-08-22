Человек-флаг: Звезда «Универа» облачился в цвета символа России

Актер Станислав Ярушин решил отпраздновать День Государственного флага РФ по-своему.

Звезда «Универа» Станислав Ярушин облачился в цвета символа России в честь сегодняшнего праздника - Дня Государственного флага РФ. Он записал короткое видео и опубликовал на своей странице под хэштегом #СобериЦветаФлага. Сегодня многие россияне решили поучаствовать в этом флешмобе, для которого на фото нужно собрать красный, белый и синий цвета в любых комбинациях. Но опубликованном ролике Ярушин крутиться вокруг себя на 360 градусов, при этом на нем надеты красные носки, голубое полотенце на бедрах и белая футболка.

22 августа в Москве в честь Дня государственного флага России в Парке Горького развернули огромный триколор. Приблизительная площадь флага – 1000 квадратных метров. Тем временем члены команды «Молодежка ОНФ» сегодня в рамках акции под названием «Россия в каждом окне» повесили российские флаги более чем в 40 субъектах РФ. В частности, триколоры чаще всего размещались на жилых домах, в гостиницах, в студенческих общежитиях, государственных учреждениях.