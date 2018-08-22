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| | По стопам Ким Кардашьян: Кайли Дженнер грозит нападение за фото в Instagram

По стопам Ким Кардашьян: Кайли Дженнер грозит нападение за фото в Instagram

Сегодня, 14:40

Поклонники утверждают, что хвастовство молодой миллиардерши Кайли Дженнер может не довести до добра девушку. Демонстрация драгоценных украшений в Instagram может только спровоцировать грабителей, утверждают фанаты.

Пользователи Сети убеждены, что 21-летней звезде Instagram и семейного реалити-шоу Кайли Дженнер грозит нападение, если она не прекратит показывать свои кольца на фото в Сети. В комментариях под снимком фолловеры напомнили Кайли ужасную ситуацию, которая произошла с её сестрой в Париже, когда у Ким Кардашьян украли бриллиантовое обручальное кольцо стоимостью 4,5 миллиона долларов. Именно по публикациям в Instagram грабители узнали о драгоценности.

Фанаты призывают Дженнер быть осторожной, что не пойти по стопам Кардашьян. Напомним, ситуация с ограблением Ким произошла в гостиничном номере во время Недели моды в Париже в 2016 году.


Светлана Славянская
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