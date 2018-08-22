«Когда обратно в шикарный отель?»: Поклонников Волочковой смутило белье на веревках в ее номере

Недавно балерина решила уединиться и отдохнуть «по-простому», но новое видео в Instagram артистки заставило подписчиков переживать за нее и просить вернуться в «шикарный отель».

Анастасия Волочкова продолжает рассказывать в своем Instagram-аккаунте об уединенном отдыхе в небольшом отеле на Корфу. Несколько дней назад балерина удивила своим решением перебраться с «шикарного» места туда, где нет людей, а сейчас буквально поет дифирамбы новой гостинице. Она передала поклонникам очередной «привет» с Корфу. На этот раз в видео попала и неприглядная картина – белье, сушащееся на веревках прямо в номере. Балерина призвала фанатов не обращать внимание, так как это стало «русской традицией».

Поклонников белье на веревках в номере балерины смутило и заставило насторожиться: «Когда обратно в шикарный отель поедете? Здесь конечно тоже очень красиво и одиноко. Требуйте отдать паспорт срочно», «Мне это напомнило краснодарский край, частный сектор», «Настя может Вас держат в заложниках, документы отобрали, заставляют хвалить, врать нам. Так Вы дайте знать, подмигните или белую тряпку вывесьте… мы Вас спасем». Некоторых это насмешило: «Белье на веревках - это греческие декорации, вот оно что», «И позагорать и бельишко простирнуть».

Виктория Озерова