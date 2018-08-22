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| | Илон Маск объяснил причину удаления Instagram-аккаунта

Илон Маск объяснил причину удаления Instagram-аккаунта

Сегодня, 14:40

По словам бизнесмена, мечтающего покорить Марс, данная соцсеть «так томима жаждой, что при этом убивает водой».

 

Разговаривая о причинах удаления своего Instagram-аккаунта, Илон Маск заявил, что он ему просто не нравился. Довольно непонятная фраза Илона о жажде и воде можно объяснить цитатой из поэмы Томаса Элиота «Бесплодная земля», где имеется аллюзия «Смерть от воды».

Свою страницу в Instagram Маск удалил после скандала с рэп-исполнительницей Азилией Бэнкс, которая провела выходные в доме инженера. После этого она поведала, что представители главы Tesla отобрали у нее смартфон, чтобы удалить некие данные. Адвокаты Маска опровергают встречи и общение предпринимателя с Бэнкс.

Ранее Илон Маск смог прорекламировать свою фирму Tesla с помощью популярного блогера. Маркус Браунли встретился и прогулялся с ним на одном из заводов компании, где бизнесмен рассказал о разработке электрокаров.


Никита Готский
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