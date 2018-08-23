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| | Меган Маркл раскрыла секрет идеальных фотоснимков

Меган Маркл раскрыла секрет идеальных фотоснимков

Сегодня, 01:30

Бывшая актриса эротических фильмов рассказала, как удачно получается на изображениях королевской семьи Объединенного британского королевства.

Меган Маркл заявила, что ее с детства приучали «держать лицо». Отец актрисы во время работы оператором нередко экспериментировал с дочерью. Он обучал ее работать на камеру и верно держаться перед объективом. Жена принца Гарри поведала, как родитель научил ее стандартным правилам перед важными фотосъемками, не забывая о таком немаловжном факторе, как употребление коктейля Arnold Palmers.

Ранний приезд на место съемки нужен, дабы эффектно избрать лучший свет и учесть иные нюансы. Меган признается, что Томас Маркл сделал многое для ее успешной карьеры и всегда верил, что его дочь станет известной, знаменитой и добьется успеха в жизни.

В мае этого года выяснилось, как Меган Маркл может поддерживать форму и отличную внешность. Все дело в учитывании правила золотого сечения. Меган применяет закон третей для достижения положительного образа и демонстрации фигуры в самом выгодном свете.


Никита Готский
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